Türkiye’nin ilk yerli milli otomobili Togg, Polis arabası olarak ilk kez görüntülendi | Video
Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg’un polis arabası olarak olan hali ilk kez görüntülendi. Togg’u polis aracı olarak gören vatandaşlar aracı incelemek için adeta birbirleriyle yarışırken, polis aracı olan Togg ise dron ile havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyuna öncülük eden polis araçlarından bir tanesinin ise Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg'un ilk defa polis aracı olmuş hali görüntülendi. Çevredeki görevliler ve vatandaşlar ise polis aracı olan Togg ile fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Daha sonra Togg'un içerisine binen vatandaşlar aracın çok lüks ve konforlu olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler alandan ayrılırken, Polis aracı olan Togg ise görenleri kendisine hayran bıraktı.
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