Türkiye'nin konuştuğu acı olayda yeni detaylar: Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı! | Video

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 3. güne girerken minik Narin'in son görüntüleri de ortaya çıktı. Aile kızlarının kaçırılmasında şüphelenirken, bugüne kadar toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu acı olayda yeni detaylar!