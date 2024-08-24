Video Yaşam Türkiye'nin konuştuğu acı olayda yeni detaylar: Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı! | Video
Türkiye'nin konuştuğu acı olayda yeni detaylar: Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı! | Video

Türkiye'nin konuştuğu acı olayda yeni detaylar: Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı! | Video

24.08.2024 | 13:42

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 3. güne girerken minik Narin'in son görüntüleri de ortaya çıktı. Aile kızlarının kaçırılmasında şüphelenirken, bugüne kadar toplam 9 bin 300 araç kontrol edildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu acı olayda yeni detaylar!

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