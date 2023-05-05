Video Yaşam Türkiye’nin konuştuğu iğrenç olayda çarpıcı gelişme: "Kızımla sevgilim duşta" demişti | Video
Türkiye’nin konuştuğu iğrenç olayda çarpıcı gelişme:

Türkiye’nin konuştuğu iğrenç olayda çarpıcı gelişme: "Kızımla sevgilim duşta" demişti | Video

05.05.2023 | 13:08

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay Antalya'da yaşanmıştı. Eşinden boşanan kadın, sosyal medyada canlı yayın açtı. Sevgilisi ile 7 yaşındaki kızının duş aldıklarını anlattı. Açılan soruşturma kapsamında bugün çarpıcı bir gelişme yaşandı.

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Antalya'da eşinden boşanan Pınar Ş.'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle birlikte kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, 7 yaşındaki M.A.A. devlet korumasına alındı.

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