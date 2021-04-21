Video Yaşam Türkiye'nin milli projelerini yabancılara sızdırmışlardı! 300 kilo ile yakalandı | Video

Türkiye'nin milli projelerini yabancılara sızdırmışlardı! 300 kilo ile yakalandı | Video

Türkiye'nin milli projelerini yabancılara sızdırmışlardı! 300 kilo ile yakalandı | Video
21.04.2021 | 15:00

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Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan, ev ve banka kasasında yüklü miktarda para ele geçirilen Yusuf Hakan Özbilgin’in kuzeni Volkan Özbilgin 300 kilo uyuşturucu madde ile yakalandı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli Volkan Özbilgin'nin Çankaya'da bulunan evinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı geldi. Savcılığın talimatıyla eve yapılan baskında uyuşturucu bulunamadı. Polis ekipleri, şüphelinin Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayvancılık yaptığını belirledi. Gece saatlerinde şüpheliye ait ahıra yapılan baskında 2 av tüfeği, 176 kilo 630 gram hint keneviri, 127 kilo esrar ele geçirildi.

CASUSLUK SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN AKRABASI OLDUĞU BELİRLENDİ
Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli Volkan Özbilgin ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Volkan Özbilgin'in, Ocak 2021'de MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin'in akrabası olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Hakan Özbilgin'in evinde yapılan aramada 1,5 milyon Dolar ve banka kasasında ise 3 milyon Avro ele geçirilmişti.

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