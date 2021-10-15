Türkiye’nin teminatı gençleri böyle zehirleyeceklermiş | Video

Türkiye’nin teminatı olan gençleri uyuşturucuyla zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Uyuşturucu tacirleri, kurdukları paravan ilaç şirketi üzerinden lisanslı ilaç üreten firmadan yurtdışına satmak için 450 bin adet sentetik ecza hapı aldı. Kırmızı reçete ilen sayışına izin verilen sentetik ecza haplarını iç piyasaya sürmek üzere olan uyuşturucu tacirleri darbeyi Narkotik ekipleri indirdi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Kahramankazan İlçesi Akıncı Gişeler uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.Konya'da bulunan ilaç firması tarafından ilaçların yüklendiğini söyleyen şofür, firma tarafından kesilen faturayı gösterdi. Faturayı inceleyen Narkotik ekipleri, miktarın 450 bin adet sentetik ecza hap yazmasına rağmen kamyonette 11 bin 200 adet olduğunu tespit ederek el koydu.

Çalışmalarını derinleştiren Narkotik ekipleri,yurtdışına çıkış yapacak olan ilaçların üzerinde barkod olmadığını ve ilaç kutularının ingilizce olarak hazırlandığını tespit ederken ilaçı alan şirketin uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Serkan E. ait olduğunu belirledi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİ BİRBİRLERİNİ DOLANDIRDI



Narkotik ekipleri, adım adım uyuşturucu tacirlerini takibe aldı. Akıncı Gişelerde 11 bin 200 sentetik hap yakalanması üzerine Ankara'dan sorumlu Mazlum I., Serkan E.'yi arayarak durumu aktardı. Bunun üzerine Serkan E. cezaevinden arkadaşı ve nakliye şirketine ait yakalan kamyoneti da sahibi olan Turgay A. ile birlikte Ankara'ya gelirken başka birini Mazlum I.'a göndererek ilaçların transfer edilmesini istedi. Mazlum I. kardeşini Azad I. kutulardan ilaçları yarısı boşaltarak kiraladıkları otomobile yarısı dolu, yarısı boş hap kutuları yükledi. Durumun farkında olmayacağı düşündükleri Serkan E.'yi bu şekilde dolandırmaya çalıştıkları belirlendi.

450 BİN SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ



Narkotik ekipleri Ankara'ya gelen Serkan E. ve arkadaşı Turgay A.'yı oturdukları cafede gözaltına alınırken yüklü miktarda sentetik hapın saklandığı 5 ev ve 3 işyerine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 380 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

11 GÖZALTI

Ankara Emniyetine getirilen Elif S.Y., Mesude I. ve Medya I.F. isimli kişiler bilgi sahibi olarak ifadesi alınırken Şiyar G., Emre M., Savaş Ç. ve Dilek T. hakkında uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçlarından işlem yapılarak serbest bırakıldı. Cüneyt Ç., Turgay A.,Serkan E. Mazlum I., Azad I. ve İsmet Ö.A.ise adliyeye sevk edildi.