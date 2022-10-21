Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesini hackleyen çeteye operasyon: 110 gözaltı | Video

Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinden birini hackleyip yaklaşık 500 kişiyi dolandırarak 15 milyon TL vurgun yapan çeteye, şafak vakti Adana merkezli 15 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 110 kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 aylık teknik takip sonucunda, Türkiye'nin en büyük alışveriş sitelerinden birini hackleyen ve aynı zamanda yasadışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli 15 ilde şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 110 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Şüphelilerin yaklaşık 500 kişiyi dolandırarak 15 milyon TL vurgun yaptığı, bu paranın 6 milyon TL'lisini kripto borsasına aktardıkları belirlendi.Çetenin yasa dışı bahis oynattığı ve üyelerin hesaplarında toplam 60 milyon TL para olduğu öğrenildi