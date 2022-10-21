Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesini hackleyen çeteye operasyon: 110 gözaltı | Video
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Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinden birini hackleyip yaklaşık 500 kişiyi dolandırarak 15 milyon TL vurgun yapan çeteye, şafak vakti Adana merkezli 15 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 110 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin yaklaşık 500 kişiyi dolandırarak 15 milyon TL vurgun yaptığı, bu paranın 6 milyon TL'lisini kripto borsasına aktardıkları belirlendi.
Çetenin yasa dışı bahis oynattığı ve üyelerin hesaplarında toplam 60 milyon TL para olduğu öğrenildi