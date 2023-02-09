Video Yaşam Türkiye’yi ağlatan bir mucize daha: 2 yaşındaki Mert 79. saatte kurtarıldı | Video
Türkiye’yi ağlatan bir mucize daha: 2 yaşındaki Mert 79. saatte kurtarıldı | Video

Türkiye’yi ağlatan bir mucize daha: 2 yaşındaki Mert 79. saatte kurtarıldı | Video

09.02.2023 | 12:16

Türkiye’yi ağlatan bir mucize daha... Hatay'da 2 yaşındaki Mert Tatar enkaz altından 79. saat sonra sağ çıktı.

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