Video Yaşam Turuncu Kategorideki PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalandı

Turuncu Kategorideki PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalandı

Turuncu Kategorideki PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalandı
24.08.2021 | 08:52

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Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü-sözde-Erzurum Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubu bugün sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı.

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11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan örgüt mensubunun 09.10.2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü'nün ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı, ayrıca, 01.08.2016 tarihinde Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3'ünün yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.


Örgüt mensubu adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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