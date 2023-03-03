Tutkunu olduğu hız ve motosiklet sonu oldu | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve hız tutkunu 23 yaşındaki genç, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gencin kullandığı plakasız motosikletin, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çarptıktan sonra 160 metre sürüklendiği öğrenildi.
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