Video Yaşam Tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti | Video
Tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti | Video

Tuttuğu balığa öyle sevindi ki izleyenleri gülümsetti | Video

26.02.2024 | 09:52

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 18 kilo ağırlığındaki balığı oltayla tutmayı başaran amatör balıkçının cep telefonuyla görüntülenen sevinci görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Barış Kurt, geçtiğimiz günlerde balık tutmak için Hatay'ın Arsuz ilçesine geldi. Arkadaşı ile sabahın erken saatlerinde Arsuz sahiline gelen amatör balıkçı Kurt, oltasını denize atarak çıkacak balığı beklemeye başladı. Amatör balıkçının oltasına bir süre sonra 18 kilogram ağırlığındaki halk arasında kuzu balığı olarak bilinen Sarı kuyruk cinsi balık takıldı. Oltasıyla balığı çekmeyi başaran Kurt'un sevinci arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurt'ın balığı tuttuktan sonra yaşadığı sevinç sosyal medyada görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

"O YAKALADIĞIMIZ AN ÇOK HEYECAN VERİCİYDİ, O ANLAR ANLATILMAZ YAŞANIR"
Hafta sonunda arkadaşlarıyla balık tutmak için sıklıkla Arsuz ilçesi sahiline geldiğini ifade eden Kurt, "Yıllardır avlanıyoruz ama geçen haftaya kadar bu kadar büyük bir balık yakalamamıştık. Bizim içinde bir sürpriz oldu. Normalde açıkta tekneyle derinlerde avlanabilen bir balık, kıyıda çok nadir görülür. Bizim içinde bir sürpriz oldu. Geçen haftanın hevesiyle bu hafta yine geldik. Dün yine onun kadar büyük bir balık yakaladık. Tutmak nasip oldu. O yakaladığımız an çok heyecan vericiydi. Hatta o çektiğimiz videoyu arada açıp izleriz. O an anlatılmaz yaşanır" dedi.

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