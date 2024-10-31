Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı | Video
Dün gece çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.
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