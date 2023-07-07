Tutuklanan katil zanlısı "Öldürmek istemiyordum" dedi | Video
Adana’da bir kişiyi tabanca ile vurarak öldürmekten tutuklanan katil zanlısı ifadesinde, "Öldürmek istemiyordum, ayağına ateş etmek istedim" dedi.
Emniyete götürülen Volkan D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Otururken birden sinirlenip küfretti. Ben de korkutmak için ayağına ateş etmek istedim. Arbede sırasında yanlışlıkla boynundan vuruldu. Öldürmek istemiyordum" dediği öğrenildi.
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