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Tutuklanan katil zanlısı

Tutuklanan katil zanlısı "Öldürmek istemiyordum" dedi | Video

07.07.2023 | 10:19

Adana’da bir kişiyi tabanca ile vurarak öldürmekten tutuklanan katil zanlısı ifadesinde, "Öldürmek istemiyordum, ayağına ateş etmek istedim" dedi.

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Olay, 3 Temmuz akşamı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla oturan Volkan D. (32), aynı masadaki arkadaşı Sefa Can Donma'yı (25) çıkan tartışmada ayak ve boynundan tabancayla vurdu. Donma kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Kafedekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Donma, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında şüpheli, 2 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. Donma'nın borçlu olduğu Bora T. (42) ile bir süre önce tartıştığı, tanıdıklarının araya girmesiyle uzlaşmak için olay günü kafede buluştukları ortaya çıktı. Bora T. ile Donma'nın yeniden tartıştıkları, bunun üzerine Bora T.'nin arkadaşı şüpheli Volkan D'nin tabancayla ateş açtığı belirlendi.

Emniyete götürülen Volkan D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Otururken birden sinirlenip küfretti. Ben de korkutmak için ayağına ateş etmek istedim. Arbede sırasında yanlışlıkla boynundan vuruldu. Öldürmek istemiyordum" dediği öğrenildi.

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