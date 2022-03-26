Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu temin iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı | Video

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Yozgat Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülere kamu görevlileri aracılığıyla uyuşturucu temin edildiği ve cezaevinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 7’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yozgat merkezli olmak üzere Ankara ve Niğde'de eş zamanlı 'Kurye' operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 11 kişi, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 11 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.