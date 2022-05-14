Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların renkli yolculuğu | Video

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TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç yoluyla gelen flamingolar, Aksaray'ın Mamasın Barajı'nda mola verip, kuluçka dönemini geçirecekleri Tuz Gölü'ne uçtu. Flamingoların yolculuğu, görselliğiyle dikkat çekti.
Aksaray'da yaşayan Rabia Kaya, Flamingoları yakından görüp fotoğraflama imkanımız oldu. Sesleri ve görüntüsü bizleri büyüledi. Tuz Gölü'nden sonra Aksaray'ın Mamasın Barajı'nda görmemiz çok farklı bir doğa gezisi oldu. Herkesin allı turnaları gidip göreceği muhteşem bir yer dedi.
Flamingoların, Tuz Gölü'ne gitmek üzere kanat çırpması ise güzel görüntüler oluşturdu.