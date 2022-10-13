Video Yaşam Tuz Gölü’nü mesken tutan flamingolar Tokat'ta görüntülendi | Video
Tuz Gölü’nü mesken tutan flamingolar Tokat'ta görüntülendi | Video

Tuz Gölü’nü mesken tutan flamingolar Tokat'ta görüntülendi | Video

13.10.2022 | 16:16

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Türkiye'de 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü’nü mesken tutan flamingolar göç yolu üzerindeki Tokat'ta görüntülendi.

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bünyesinde birçok kuş türünü barındıran Kamış Göledi, göçmen kuşların durağı haline geldi. Ördek, karabatak kuşlarının yanı sıra bölgede görülen flamingolar dikkat çekti. Sulusaray Sebastapolis Dernek başkanı Mustafa Gülal, geçen yılda gelen flamingoların sayının arttığını belirterek, "Bu sene yüzlerce flamingo misafir geldi. Yanı sırada martıları getirdiler. Denizin olmadığı bir yerde de martıları da misafir olarak getirmişler. Flamingolar yurt dışından başka ülkelerden göç istikameti bu güzergah üzerinde olduğu için misafir oluyorlar. Burada dinleniyorlar, yağlanıyorlar. Suyun vitaminlerini minerallerini değerlendiriyorlar alıyorlar yavrularını büyütüyorlar. Yaklaşık 1,5 ay misafirimiz oluyor sonrasında da tekrar başka ülkelere göç ediyorlar" diye konuştu.

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