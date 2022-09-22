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OTOMATİK OYNAT
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Ahşap kapakları kırarak çıkardılar! Tam 73 kilo 550 gram… | Video 22.09.2022 | 12:23
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Hatay’da 3 bin 550 litre sahte rakı ele geçirildi | Video 22.09.2022 | 12:00
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Beyazıt’ta esnaf ile turist müşterinin ‘hesap’ kavgası kamerada | Video 22.09.2022 | 12:00
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Tuzla kimya fabrikasında kazana düşen işçi hayatını kaybetti | Video 22.09.2022 | 11:51
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24 yaşındaki Zümrüt Gül’ün feci sonu! 3 gün sonra doğum günüydü... | Video 22.09.2022 | 11:51
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Son Dakika: Arnavutköy'de iş yerinde yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video 22.09.2022 | 11:35
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Samsun’da 8 araç birbirine girdi: 1 yaralı | Video 22.09.2022 | 11:04
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Eylül 2022 Perşembe atv izle! | Video 22.09.2022 | 11:18
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İstanbul'da sıcaklık düştü; montlar dolaptan çıktı | Video 22.09.2022 | 11:03
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Kağıthane'de ışık ihlali kazası kamerada | Video 22.09.2022 | 10:35
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Esenyurt'ta hırsızlıkla suçladığı müşterilerine ateş etti: 2 yaralı | Video 22.09.2022 | 10:25
03:10
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Son Dakika: FETÖ'nün kritik isminin izi bulundu | Video 22.09.2022 | 10:18
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İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67 | Video 22.09.2022 | 09:21
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Marmaris'teki orman yangınına havadan söndürme çalışmaları başladı | Video 22.09.2022 | 08:37
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Marmaris'te orman yangınında 2'nci gün | Video 22.09.2022 | 08:47
Tuzla Deri Organize Yan Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında çalışan bir işçi temizlediği içi boş haldeki kum silosu kazanının içerisine düşerek hayatını kaybetti.