Tuzla Şekerpınar mevkisinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video

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Anadolu Otoyolu'nda, Muhammed Irmak yönetimindeki kamyonet, Ankara istikametinde seyir halinde olan Sedat Çetinkaya yönetimindeki plastik kasa yüklü kamyonete, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek arkadan çarptı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı alarak hastaneye kaldırılan Zübeyir Kolbaşı'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazanın etkisiyle, plastik kasa yüklü kamyonet hurdaya dönerken plastik kasalar yola savruldu.
Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik tedbiri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.