Video Yaşam Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın
Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın

Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın

12.02.2025 | 11:11

İstanbul Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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