Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın
İstanbul Tuzla Tersanesi’nde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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