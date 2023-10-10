Tuzla'da aracıyla drift atan sürücüye 20 bin 778 TL ceza | Video
Tuzla'da geçtiğimiz günlerde yolu kapatıp aracıyla drift atan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Drift atan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, el freninin çekilmesi suretiyle drift yapılmasına istinaden 20 bin 342 TL, Karayolunun rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere, toplam 20 bin 778 TL idari para cezası uygulandı, şahsın sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.
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