Video Yaşam Tuzla’da arkadaşının evinin anahtarını kopyalayıp soyan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video
Tuzla’da arkadaşının evinin anahtarını kopyalayıp soyan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

Tuzla’da arkadaşının evinin anahtarını kopyalayıp soyan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

14.07.2024 | 15:10

Tuzla bir eve giren hırsız, evde bulunan 197 bin 600 dolar nakit para ile 400 gr altını çaldı. Olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin müştekinin yakın arkadaşı olduğu ve arkadaşından ödünç aldığı arabasının anahtarlığında bulunan evinin anahtarını kopyaladığı ortaya çıktı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Temmuz tarihinde Tuzla Aydınlı mahallesinde bulunan bir ikametten 197 bin 600 dolar nakit para ile 400 gr altının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ve incelenen kamera görüntülerinde, olay tarihinde şüpheli bir şahsın kendisini şapka ile kamufle ederek elindeki poşetle ikamete girdiği, yaklaşık bir saat sonra olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Bir sokakta ticari taksiye bindiği, daha sonra taksinin önünü kesen başka bir araca binerek araç sürücüsü ile birlikte hızla uzaklaştıkları tespit edildi.

ARKADAŞININ EVİNİN ANAHTARINI KOPYALAMIŞ
Çalışmaların devamında müşteki şahıs ile yakın arkadaş olan F.B. isimli şahsın, eczaneye gitmek için müşteki şahıstan arabasının anahtarını istediği, araba anahtarında ikamet anahtarının da takılı olduğu, şüpheli F.B.'nin bu sayede elde ettiği ikamet anahtarını kopyaladıktan sonra geri verdiği belirlendi. F.B.'nin kopyaladığı anahtarları eşi Y.E.B.'ye verdiği ve M.B. ile olayı planladıkları, M.B.'nin anahtarla eve girdiği, olayı gerçekleştirdikten sonra Y.E.B.'nin kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Şüpheli Y.E.B. ile F.B. isimli şüpheli şahıslar 11 Temmuz tarihinde ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında çalınan ziynetleri pay ederek yarısını M.B.'ye verdikleri, kendi paylarını ise altın ve dolar olarak çevirdikleri belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adreste yapılan aramalarda, 1 kilo 90 gram altın ile 139 bin TL ele geçirildi. M.B. isimli şüpheli şahıs da 12 Temmuz'da yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin rahat tavırlarla binaya giriş ve çıkış anları, ardından taksinin önünü kesen araca bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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