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Tuzla’da boşanma aşamasındaki eşini darp eden şahıs yakalandı | Video

Tuzla’da boşanma aşamasındaki eşini darp eden şahıs yakalandı | Video

08.05.2023 | 14:10

Tuzla’da boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden şahıs yakalandı. 19 suç kaydı bulunan şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Tuzla'da 3 Mayıs tarihinde Z.K.C. isimli kadın şahsın boşanma aşamasında olduğu S.C. isimli şahıs tarafından zorla alıkonulduğu bilgisini edinen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, Z.K.C.'nin Tuzla ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yaya bir şekilde ilerlerken boşanma aşamasında olduğu eşi S.C.'nin, kendisini zorla bir araca bindirdiği ve barışmak istediği, şahsın araç içerisinde Z.K.C.'yi darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, bir süre seyir halinde ilerleyen aracın durması sonucu Z.K.C.'nin araçtan inerek kaçmaya başladığı ve tanımadığı bir şahsın arabasına binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli şahıs aynı gün görevliler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada "TCK 191", "Evden Hırsızlık" ve "Güveni Kötüye Kullanma" gibi suçlardan toplamda 19 adet kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "6284 SKM", "Kasten Yaralama", "Tehdit-Hakaret" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 4 Mayıs tarihinde sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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