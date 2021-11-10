Tuzla'da boya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında imalathanede hasar oluştu.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Tuzla, Aydınlı Mahallesi Tacir Sokak?taki boya imalathanesinin kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bildirdi. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri ise herhangi gibi bir olumsuzluğa karşıya hazır bekletildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken imalathanede hasar oluştu. İş yerindeki boya kazanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.