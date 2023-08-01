Video Yaşam Tuzla’da drift kamerada! Taksiye çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video
Tuzla’da drift kamerada! Taksiye çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video

Tuzla’da drift kamerada! Taksiye çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video

01.08.2023 | 14:45

Tuzla’da minibüs yolu üzerinde drift atan yabancı plakalı lüks araç trafiği tehlikeye soktu. Drift esnasında seyir halindeki taksiye çarpmaktan kıl payı kurtulan sürücüyü vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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Olay geçtiğimiz hafta Tuzla Aydıntepe Fatih Sultan Mehmet Parkı önünde meydana geldi. Minibüs yolu üzerinde yabancı plakalı lüks araç drift atmaya başladı. Aracın içerisinde bulunan bir şahıs ise o esnada camda oturdu. Yoldan geçen araçları umursamayan sürücünün tehlikeli hareketi dakikalarca devam etti.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU
Çocuk parkı önünde drift atan şahıs, seyir halinde olan taksi ile çarpışmaktan ise kıl payı kurtuldu. Gürültüden rahatsız olan mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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