Tuzla'da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video
Tuzla'da sürücüsünün hatalı şekilde u dönüşü yaptığı otomobile seyir halindeki bir hafif ticari araç çarptı. Otomobilde bulunan baba ile kızı ve hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı.
"GEÇMİŞ OLSUN DEDİM AMA YÜZÜME BİLE BAKMADILAR"
Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Soylu, "Ben işimden gelirken arkadaş ters taraftan geldi. Ani dönüş yaparak önüme çıktı. Ben de frene bile basamadan olduğu gibi bindirdim. Sarsıldık tabii. Arabadan belli zaten. Baba kız vardı arabada. Geçmiş olsun dedim ama yüzüme bile bakmadılar" dedi.
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