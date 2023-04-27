Video Yaşam Tuzla’da kazaya müdahale eden itfaiye ve sağlıkçılara otomobil çarptı | Video
Tuzla’da kazaya müdahale eden itfaiye ve sağlıkçılara otomobil çarptı | Video

Tuzla’da kazaya müdahale eden itfaiye ve sağlıkçılara otomobil çarptı | Video

27.04.2023 | 12:52

Tuzla’da Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen kazaya müdahale eden itfaiye ve sağlık ekiplerine, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. İki kazada 2’si itfaiye eri toplam 7 kişi yaralandı.

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Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolu Akfırat mevkii Edirne istikametinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan sapıp yolun kenarına çıkmasıyla kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. Kazaya müdahale etmek için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında yolda hızla seyreden otomobil, itfaiye erleri ile ve sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulansa çarptı. Meydana gelen ikinci kazada 2 itfaiye eri ile Wolkswagen markalı araçtaki 4 kişi yaralandı. Ambulansın ise kapısının söküldüğü görüldü. Yaralılar farklı ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Meydana gelen ilk kazadaki araçta bulunan vatandaşın yakını, "Emniyet ekiplerinden bilgi alıyorum, çok bilgim yok. Diğer araç bizimkine müdahale ederken oldu herhalde. Ben burada değildim" dedi.

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