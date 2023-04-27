Tuzla’da kazaya müdahale eden itfaiye ve sağlıkçılara otomobil çarptı | Video
Tuzla’da Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen kazaya müdahale eden itfaiye ve sağlık ekiplerine, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. İki kazada 2’si itfaiye eri toplam 7 kişi yaralandı.
Meydana gelen ilk kazadaki araçta bulunan vatandaşın yakını, "Emniyet ekiplerinden bilgi alıyorum, çok bilgim yok. Diğer araç bizimkine müdahale ederken oldu herhalde. Ben burada değildim" dedi.
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