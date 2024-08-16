Tuzla'da kontrolden çıkan araç karşıdan gelen otomobile çarpıp takla attı: 1'i ağır 3 yaralı | Video
Tuzla'da kontrolden çıkan araç kaldırıma ve ağaçlara vurduktan sonra karşı şeritten gelen otomobile çarpıp takla attı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Olay sonrasında kazanın olduğu alana gelen Mustafa Yıldız, "Geldiğimiz zaman araçlar bu şekildeydi. Araçlardan bir tanesi ağaca vuruyor. Ardından da 20 metre sürünüyor. Aracın içinden ağır yaralı çıkardılar. Diğerlerinde bir şey yok. Ağır yaralının bacağı kırıldı sanırım. Kaşı patlamıştı" dedi.
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