Tuzla'da liseli gençlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 22.03.2023 | 16:14 Tuzla'da özel bir lisede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Okulda öğrenim gören öğrencilerle dışarıdan gelen bir grup genç arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Konu ile ilgili sorulan soruları yanıtsız bırakan okul yöneticileri basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün öğlen saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir lisede yaşandı. İddiaya göre okulda öğrenim gören öğrencilerle dışarıdan gelen bir grup genç arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okul önünde başlayan kavga okulun bahçesinde devam ederken kavga esnasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. İki grup arasında çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralanırken olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi çevredeki hastaneye kaldırılırken kavga anları ve sonrası cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

OKUL GÖREVLİLERİ BASIN MENSUPLARININ GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle haber yapmak amacıyla olay yerine gelen basın mensuplarının görüntü almasını engelleyen okul görevlileri görüntü almak isteyen muhabirin üzerine yürüdü. Okul yöneticisi olduğunu belirten şahıs cep telefonunu çıkartarak olayın yaşandığı sokağı çekmek isteyen basın mensubunun görüntü almasını engelledi. Ayrıca okul yönetimi basın mensuplarının konu ile ilgili kendilerine yönelttikleri soruları da yanıtsız bıraktı. 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay anında dükkanında bulunan esnaf Ömer Macit, "Polisler ve ambulans geldi. Bahçe duvarlarının üzerinde 4-5 çocuk atlamış. Bu çocuklar daha önce de kavga etmiş sanırım. 2 yaralı olduğunu duydum. Bir kişinin kulağı sarılıydı. Diğer çocukların başka mahalleden geldiği söyleniyor" dedi.

Kavgayı anlatan vatandaş İlayda Ulusoy, "Kapıya çıktığımda sesleri duydum. Bağrışma oldu. Polisler ve ambulans geldi. Büyük bir kavgaydı. Liseliler arasında bir kavga sanırım" dedi.