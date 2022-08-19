Tuzla'da makine kablolarını çalan iki hırsız yakalandı | Video

İstanbul’da bir iş yerinden 70 bin lira değerinde makine kabloları çalan iki kişi yakalandı.

İstanbul'da iki kişi; Tuzla İlçesi'ne bağlı Aydınlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden yaklaşık 70 bin lira değerinde makine kablolarını çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Polisi; olayı gerçekleştirdikleri ve taksiyle kaçtıkları tespit edilen E.C.O. ve S.T. isimli iki suç ortağını yakaladı. Benzer suçlardan toplamda 40 kayıtları olduğu tespit edilen ve "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı tutuklanarak cezaevine gönderildi.