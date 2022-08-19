Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
00:58
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 19.08.2022 | 14:46
01:15
Güvercin ayağına dolanan çuvaldan tırnak makasıyla kurtuldu | Video 19.08.2022 | 14:55
00:39
Tuzla'da makine kablolarını çalan iki hırsız yakalandı | Video 19.08.2022 | 13:24
01:10
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bakırköy'de 'Şok uygulama' | Video 19.08.2022 | 13:54
01:07
02:12
00:46
Tek teker üzerinde tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada | Video 19.08.2022 | 13:14
01:27
Hırdavatçıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 19.08.2022 | 12:11
07:25
Fabrika yangınındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı | Video 19.08.2022 | 11:44
01:15
1’i depo iki adreste ele geçirdiler! Piyasa değeri beş milyon lira… | Video 19.08.2022 | 11:27
04:09
İstanbul’da bir bina kene istilasına uğradı | Video 19.08.2022 | 11:16
00:17
01:38
00:30
Emanete ihanet! Kiracı ev sahibini soydu | Video 19.08.2022 | 10:44
01:05
İş yerlerini soyan hırsız yakalandı | Video 19.08.2022 | 10:33
00:39
Kavga eden dedeler birbirlerine kemer ile vurdu | Video 19.08.2022 | 10:35
03:46
01:18
Hastanede polisin elinden kaçtı, böyle yakayı ele verdi | Video 19.08.2022 | 10:16
İstanbul’da bir iş yerinden 70 bin lira değerinde makine kabloları çalan iki kişi yakalandı.
İstanbul'da iki kişi; Tuzla İlçesi'ne bağlı Aydınlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden yaklaşık 70 bin lira değerinde makine kablolarını çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Polisi; olayı gerçekleştirdikleri ve taksiyle kaçtıkları tespit edilen E.C.O. ve S.T. isimli iki suç ortağını yakaladı. Benzer suçlardan toplamda 40 kayıtları olduğu tespit edilen ve "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı tutuklanarak cezaevine gönderildi.