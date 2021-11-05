Tuzla’da motosiklet sürücüsü kadın, minibüse çarpıp yaralandı

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:30
00:22
Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı | Video 05.11.2021 | 22:57
03:22
Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti 05.11.2021 | 17:03
01:22
Alanya'da 100 bin lira değerinde 15 bin avokado çaldılar | Video 05.11.2021 | 16:52
00:28
Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı | Video 05.11.2021 | 16:33
00:19
Uyuşturucuyu eşofmanın içine saklamışlar! | Video 05.11.2021 | 15:44
00:26
Sultangazi'de binadaki patlama anı kamerada | Video 05.11.2021 | 15:39
03:31
Beyoğlu’nda takla atan kamyon yola devrildi: 1 yaralı 05.11.2021 | 14:47
01:32
Elektrik tellerine takılı kalan paraşüt pilotu kurtarılmayı bekledi 05.11.2021 | 14:29
03:11
Zeytinburnu'nda dairede çökme meydana geldi: İki bina boşaltıldı 05.11.2021 | 14:21
00:54
02:03
TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı 05.11.2021 | 14:13
04:35
01:33
Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı | Video 05.11.2021 | 14:04
01:13
Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama | Video 05.11.2021 | 14:04
01:42
Ceyhan Nehri'nde köpük tedirginliği 05.11.2021 | 13:58
02:06
Çan’da ahır yangını: 300 saman balya yandı 05.11.2021 | 13:34
01:13
Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama! 05.11.2021 | 13:28
04:57
Beykoz'daki dehşet dolu anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.11.2021 | 13:15
00:54
Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü 05.11.2021 | 11:24
Tuzla’da motosiklet sürücüsü kadın seyir halindeyken yolcu indirmek için duran minibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı kadının yerde yatıp ambulansı beklediği anlar kameraya yansıdı.
Kaza geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu Tuzla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet kullanan kadın sürücü seyir halinde iken yolcu indirmek için duran minibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Öte yandan trafik zaman zaman durma noktasına geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.