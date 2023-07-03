Tuzla'da otomobilin bagajında 125 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video
TUZLA'da polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara ait olduğu belirlenen otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada 125 kilo metamfetamin ele geçirdi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
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