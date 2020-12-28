Video Yaşam Tuzla'da otomobilin takla atarak bahçeye girdiği kaza kamerada | Video

Tuzla'da otomobilin takla atarak bahçeye girdiği kaza kamerada | Video

Tuzla'da otomobilin takla atarak bahçeye girdiği kaza kamerada | Video
28.12.2020 | 09:24

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Tuzla'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kavşakta bulunan yön tabelalarına, ardından ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Takla atarak yol kenarındaki tesisin bahçesine giren otomobildeki 3 kişi yaralandı, sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. O anda bahçe duvarının dibinde bulunan bir kedi de kazada öldü. Otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza dün saat 21.00 sıralarında Mescit Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Emre Uyar'ın kullandığı 34 LD 8128 plakalı otomobil, boş caddede aşırı hızla ilerlerken kavşağa yaklaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kavşak içindeki tabela direklerini devirdi, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Korkmaz'ın kullandığı 41 VA 284 plakalı otomobile de çarptıktan sonra takla atarak yol kenarındaki bir tesisin bahçesine girdi. Sürücü kendi imkanı ile otomobilden çıkarken, diğer 3 kişi otomobil içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ 1.34 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Takla atarak tesisin bahçesine giren otomobilin içindeki 3 kişi yaralanırken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yapılan kontrolde 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

O ANDA BAHÇEDE OLAN KEDİ KAZADA ÖLDÜ
Feci kazanın yaşandığı sırada sosyal tesisin bahçesinde bulunan bir kedi, bahçeye uçan otomobilin altında kalarak öldü. Ölen kediyi temizlik görevlileri bir torbaya koyarak olay yerinden kaldırdı.

'ÇOK SÜRATLİ GELİYORDU'
Kırmızı ışıkta beklerken bir anda önünden uçarak geçen otomobili gördüğünü söyleyen Ahmet Korkmaz kaza ile ilgili olarak; "Oradan süratle geldi, kaldırıma fırladı. Kaldırımdaki telleri kırdı, ondan sonra direğe çarptı oraya uçtu gitti. Kazayı buraya kadar gördüm, buradan sonra zaten, şu arabanın haline bak ya. Ben arabanın içindeydim benim arabayı sıyırdı, onun parçası da geldi camı kırdı. Kırmızı yanıyordu bana, yeşil ışığı bekliyordum. Ben otobanda bu kadar hızlı gitmedim" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin takla attığı görülüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN KAZA PAYLAŞIMI
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kazanın görüntülerine sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşarak, "Hız sadece size zarar vermez. Bu aracın etrafında koşturan insanlar gibi tüm sevdiklerinizi peşinizden koşturur. Lütfen kurallara uyalım" dedi.

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