Tuzla'da palet imalathanesinde yangın | Video
Tuzla'da bir palet imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
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