Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü alev alev yandı | Video
Tuzla'da garaj içinde park halinde bulunan 3 İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Bir otobüste başlayan yangın kısa sürede 2 otobüse daha sıçradı. Kullanılamaz hale gelen otobüslerin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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