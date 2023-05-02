Tuzla’da tersane yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video

Tuzla'da tersanede tadilatta olan bir gemide çalışmalar sırasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 09.30 Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'nde bir tersanede bakımda olan gemide çıktı. Kaynak çalışmaları sırasında çıktığı öğrenilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.