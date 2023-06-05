Video Yaşam Tuzla'da tersaneden denize düşen işçi hayatını kaybetti | Video
Tuzla'da tersaneden denize düşen işçi hayatını kaybetti | Video

Tuzla'da tersaneden denize düşen işçi hayatını kaybetti | Video

05.06.2023 | 15:57

TUZLA'da çalıştığı tersaneden denize düştüğü öne sürülen 18 yaşındaki İbrahim Dam, sahil güvenlik ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Dam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Tersaneler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki İbrahim Dam tersanede çalıştığı sırada denize düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Dam, olay yerine gelen ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Dam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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