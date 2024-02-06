Video Yaşam 'U' dönüşü motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video
'U' dönüşü motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video

'U' dönüşü motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video

06.02.2024 | 11:38

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markete girip alışveriş yaptıktan sonra aracıyla 'U' dönüşü yapan sürücünün kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Side 1545 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'U' dönüşü yaparak Otogar istikametine dönmekte olan Sude Y'nin kullandığ araç ile Doğukan Keleş'in kullandığı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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