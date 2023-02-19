Üç ay önce soyulan kuyumcuya ikinci soygun girişimi: Soyguna geldiler, yaralanarak kaçtılar | Video 19.02.2023 | 11:02 Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz 2 kişi geldikleri kuyumcuyu soymaya çalıştı. İş yeri sahibinin silahla karşılık vermesiyle kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken kuyumcunun 3 ay önce soyulduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 17 Şubat Cuma günü Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi kuyumcuyu soymak amacıyla dükkana geldi. Şahıslardan biri yanındaki silahı çıkararak, iş yeri sahibinden altınları vermesini istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi de yanında bulundurduğu silahla karşılık verdi. Silahı gören hırsızlar, dükkandan kaçarak uzaklaştı. Kuyumcu, korkarak kaçan şüphelileri kovalarken, şahıslardan birini ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan kuyumcuya soygun amacıyla gelen şahısların olay sonrası kaçtığı anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dükkan sahibinin 2 hırsızı kovaladığı görülüyor.

"ÜÇ AY ÖNCE DE SOYDULAR"

Yaşanan soygun girişimi ile ilgili konuşan Doğan Delibeyoğlu, isimli görgü tanığı, "Burası daha önce de soyuldu. Üç falan oluyor. Ben yanına geldiğinde iki kişi içeri girmiş, onlarda silah var, bizim arkadaşta da silah var, arkadaşın silahını görünce kaçmaya başladılar. Arkaya doğru kaçtılar, arkadaşım da arkalarından ateş ediyor. Hatta birini vurdu, topallayarak kaçtılar" dedi.

Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.