Video Yaşam Üç kardeşi silahla böyle vurdular | Video
Üç kardeşi silahla böyle vurdular | Video

Üç kardeşi silahla böyle vurdular | Video

12.05.2022 | 13:14

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Adana’da patronla eski çalışan arasında arasındaki alacak verecek meselesinde kan aktı.

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Adana'da 36 yaşındaki Fatih Y. işten çıkarttığı Bülent C.'ye vaat ettiği parayı vermedi. Patronundan parasını isteyen ama olumsuz yanıt alan Bülent C. ile Fatih Y. arasında kavga çıktı. Patronu tarafından darp edilen Bülent C., 2 kardeşini yanına alarak Fatih Y.'den tekrar parasını istedi. Bunun üzerine Fatih Y. ile ağabeyi, Bülent C. ve 2 kardeşini kurşun yağmuruna tuttu. 3 kardeşin bacaklarından vurulma anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ÖNCE DARP ETTİ
Olay merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih Y.'nin kumarhaneye çevirdiği iş yeri, bir süre önce polisin operasyonuyla mühürlendi. Fatih Y. yanında çalışan Bülent C.'yi işten çıkarıp, vaat ettiği parayı da vermedi. Bunun üzerine patronunun yanına giden Bülent C. parasını istedi. Olumsuz yanıt alan Bülent C. ile eski patron arasında tartışlma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Y., Bülent C.'yi darp etti.

BACAKLARINDAN VURULDULAR
Bülent C. kardeşleri Samet (32) ve Selçuk (37) ile birlikte Fatih Y.'nin yanına giderek tekrar parasını istedi. Fatih Y. ile yanında bulunan ağabeyi Suat Y. (44) silahını çıkarınca, üç kardeş kaçtı. Y. kardeşler kovalama sonrası akaryakıt istasyonunda yakaladıkları kardeşleri kurşun yağmuruna tutu.

SERBEST KALDILAR
Ayaklarından yaralanan kardeşler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Y. kardeşler ile birlikte kavgaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih ve Suat Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğerleri savcılıktan serbest kaldı.

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