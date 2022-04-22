Üç terör örgütüne baskın. Şafak operasyonuyla yakalandılar | Video

İstanbul’da terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve HTŞ’ye düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve Heyet Tahrir El Şam'a (HTŞ) yönelik Özel Harekat ve helikopter destekli şafak operasyonu düzenledi. İstanbul'un altı farklı ilçesinde 13 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Söz konusu terör örgütlerinin yabancı uyruklu 15 üyesi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.