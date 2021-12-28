Uçak gemilerinden büyük, 4 futbol sahası kadar! Tekirdağ'a yanaştı | Video

Türkiye, Uzakdoğu ve Avrupa arasında çalışan megamax sınıfı gemileri misafir etmeye devam ediyor. Uçak gemilerinden daha büyük, 4 futbol sahasına eş değer konteyner gemisi Tekirdağ'a yanaştı. Türkiye Uzakdoğu ve Avrupa arasında çalışan megamax gemilerin uğrak haline geldi. 399.9 metre uzunluğuyla 4 futbol sahası büyüklüğünde, Panama Bandıralı ‘MSC Gülsün' adlı gemi Mısır'dan çıktıktan sonra Akdeniz üzerinden Tekirdağ'a geldi.