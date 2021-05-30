Video Yaşam Uçakta korku dolu anlar! Yolcu uçağında 'yarasa' paniğinin yaşandığı anlar kamerada | Video

Uçakta korku dolu anlar! Yolcu uçağında 'yarasa' paniğinin yaşandığı anlar kamerada | Video

Uçakta korku dolu anlar! Yolcu uçağında 'yarasa' paniğinin yaşandığı anlar kamerada | Video
30.05.2021 | 00:06

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Hindistan Havayolları'na ait Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağında uçuş sırasında fark edilen bir yarasa büyük paniğe yol açtı. Uçak kalkıştan 30 dakika sonra Yeni Delhi'ye dönerken, yolcular da rahat bir nefes aldı.

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