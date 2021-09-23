Video Yaşam Uçmayı bırakan karga, arabanın üzerinde seyahat etti | Video

Uçmayı bırakan karga, arabanın üzerinde seyahat etti | Video

Uçmayı bırakan karga, arabanın üzerinde seyahat etti | Video
23.09.2021 | 14:21

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D-100 Karayolunda bir otomobilin üzerine konan karga, dakikalarca uçmayarak aracın üzerinde seyahat etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, D-100 Karayolu, Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunun hastalığı sebebiyle Kocaeli'den İstanbul'a giden Yunus Karahan, dönüş yolundayken ilginç bir durumla karşılaştı. Seyir halindeyken bir karganın önünde ilerleyen otomobilin üzerine konduğunu gören Karahan, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Karganın dakikalarca arabanın üzerinde seyahat etmesi ve uçmaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM"
Çocuğum rahatsızdı, orada tedavi amaçlı hastaneye gittik. Tabii haliyle çocuğumun hastalığı sebebiyle biraz yorgunluk vardı. 'Ne yapabiliriz?' diye düşünüyorduk. Tedavi süreci bittikten sonra hastaneden dönerken Pendik, Kaynarca, Tuzla istikameti üzerinde seyir halindeyken böyle ölümsüz bir an ile karşılaştık. Karganın havada uçarken aracın üzerine konduğunu gördük. 'Biz bunu ölümsüzleştirelim, kayda alalım' diye düşündük. Bu görüntüleri çektikten sonra karganın hala uçmadığını, üşengeç bir şekilde aracın üzerinde devam ettiğini gördük. Sonra araba hızlandı, hızlandıktan sonra da karga uçtu. O anı da böyle kaydettik. Yaklaşık 2 kilometre falan gitti, hiç kıpırdamadı. Tabii o ara biraz hava da yağışlıydı galiba, biraz ondan da etkilendi. Güzel bir an oldu. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. Sürekli yoldayım ama ilk feda böyle bir şey gördüm. Güzel bir andı. Bizim için de güzel bir anı olmuş oldu. Kaynarca, Tuzla, Pendik arası aracın üzerinden hiç kalkmadı. Devamlı aracın üzerindeydi. Aracın üzerinde bir o köşeye bir bu köşeye gitti. Devamlı hareket halindeydi. Araç hızlanmaya başladıktan sonra uçma pozisyonu alarak tabiatı gereği kendisi uçtu gitti" dedi.

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