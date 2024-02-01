Üçoluk Göleti buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video
Tokat'ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik İlçesi'nde bulunan Üçoluk Göleti, son günlerde etkili olan soğuk havalar nedeniyle tamamen buz tuttu. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
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