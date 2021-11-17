Video Yaşam Üçüncü kattan atlayıp yaralanan hırsızdan şaşırtıcı savunma: "Ben zaten aşağıdaydım. Beni dövdüler" | Video
Üçüncü kattan atlayıp yaralanan hırsızdan şaşırtıcı savunma:

Üçüncü kattan atlayıp yaralanan hırsızdan şaşırtıcı savunma: "Ben zaten aşağıdaydım. Beni dövdüler" | Video

17.11.2021 | 08:44

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Adana’da bir kişi hırsızlık için girdiği evin sahibiyle karşılaşınca balkondan kaçmaya çalıştığı esnada 3’üncü kattan aşağı düşerek yaralandı. Yaralanan hırsızlık şüphelisi,” Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten” diyerek kendisini savundu.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evin 3'üncü katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cumali K. (46) bir müstakil eve hırsızlık amacıyla girdi. Eve girdikten sonra Cumali K. ikametin sahibiyle karşılaştı. Panikleyen Cumali K. balkondan inmeye çalıştığı sırada 3'üncü kattan aşağı düşerek yaralandı. Ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay mahalline gelen polisler, sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı.

Yakalanan Cumali K., kendisini aklamak için şaşırtan bir savunma yaptı. Cumali K.," Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten. Beni dövdüler yemin ediyorum. Hırsızlığa girmedim, kapının önündeydim. Hiçbir yerden atlamadım" diyerek kendisini savundu.

Sağ ayağı kırılan ve düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana gelen Cumali K., sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

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