Video Yaşam Uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü | Video
Uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü | Video

Uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü | Video

29.01.2024 | 14:40

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamire götürülen vinç yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen vincin altında kalan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

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Olay, İlimtepe Hacıosman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan Şahin (25), sanayiye gitmek üzere, 54 B 8007 plakalı vinç yüklü kamyon ile yola çıktı. Araç, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle kamyon paramparça oldu, Metehan Şahin ise araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genç adamı sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Metehan Şahin'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde bulunduğu yerden çıkarıldı.
Öte yandan, aynı bölgede sık sık kazaların yaşandığı da öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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