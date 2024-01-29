Uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü | Video
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamire götürülen vinç yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen vincin altında kalan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Öte yandan, aynı bölgede sık sık kazaların yaşandığı da öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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