Uçurumdan araçla uçtu, "Buradan olduğu gibi indim" dedi | Video 12.06.2024 | 08:46 Konya'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, kazayı yara almadan atlatan sürücü olay yerinden ayrıldı. Daha sonra aracın yanına geri gelen sürücü, "Yaralanma falan yok, buradan olduğu gibi indim aşağıya" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuzeninden emanet araç alan M.A., otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki şarampole uçtu. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ise olay yerinde aracı bırakıp gitti.

"OLDUĞU GİBİ İNDİM"

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri inceleme yaptığı sırada otomobil sürücüsü M.A. olay yerine tekrar geldi. Sürücü M.A., "Araç emanet, ben kullanıyordum. Yaralanma falan yok. Aracı kullanan bendim, olduğu gibi indim aşağıya. Halamın oğlu olur" dedi.

Polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde ise sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.