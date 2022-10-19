Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı | Video

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Kocaeli’de arkadaşlarıyla uçurum kenarında oturan şahıs dengesini kaybetmesi neticesinde çalılık alana yuvarlandı. Yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerinin halat yarımıyla 15 metre aşağıya inmesiyle beraber kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.