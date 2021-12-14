Uçurumdan düştü hayatını kaybetti | Video

Yalova Altınova Ballıkaya mevkiinde manzarayı seyretmek isteyen Mustafa G. isimli vatandaş yaklaşık 150 metre yükseklikten düştü.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiyesi, uçurumdan düşen Mustafa G., ye ulaştı. Olay yerine AFAD, İtfaiye ekipleri ve Jandarma ekipleri uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Mustafa G., yi düştüğü yerden çıkartarak yetkililere teslim etti. Mustafa G., nin naaşı otopsi için Yalova Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.