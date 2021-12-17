Uçurumdan yuvarlanan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı | Video

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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlanan otomobildeki okul müdürü şans eseri yaralanarak hayatta kaldı. Uçuruma düşen otomobil ise olay yerine gelen vinç ile düştüğü yerden çıkarıldı.
Kaza, Bayat ilçesi İmrallı köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul müdürü olarak görev yapan öğretmen Mehmet Boylu'nun (35) idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı düştü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Boylu'yu ambulansla İscehisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücü kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı. Kazanın ardından uçuruma düşen otomobil ise vinç yardımıyla yuvarlandığı yerden çıkarıldı. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.