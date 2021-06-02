Video Yaşam Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı | Video

Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı | Video

Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı | Video
02.06.2021 | 17:47

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Antalya’da uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü, rüzgarın azizliğine uğrayarak bir anda kendini yerde buldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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